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03:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец стал миллионером на обмане десятков автовладельцев

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о мошенничестве в торговле автозапчастями, рассказали ИА Дейта в прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

Зампрокурора Владивостока утвердил заключение против 34-летнего мужчины, которого обвиняют по 40 эпизодам мошенничества.

По версии следствия, обладая торговыми навыками и связями с поставщиками автозапчастей, фигурант решил обогатиться сетевым мошенничеством. Злоумышленник размещал в сети объявления о продаже комплектующих или находил тех, кто искал редкие запчасти. Главным критерием отбора жертв было их проживание в иных регионах — встречаться с обманутыми злоумышленник не планировал. Когда деньги поступали ему на карту, он переставал выходить на связь, разумеется, не отправляя заказчикам ожидаемого товара.

От действий лжепродавца пострадало 43 граждан, общий ущерб только по доказанным эпизодам составил 1,4 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Первомайский суд Владивостока.

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