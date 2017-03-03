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03:38 (мск), источник: RIGMA.INFO

Пропавший в Ванино мальчик замерз на улице

Тело ребенка обнаружено у подножия горки под снегом.

Исчезнувший мальчик в поселке Ванино погиб в результате общего переохлаждения организма. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, 26 февраля 2017 года исчезнувший мальчик, проживающий в поселке Ванино, ушел гулять на улицу. 28 февраля 2017 года тело ребенка обнаружено у подножия горки под снегом.

Он мог погибнуть в результате несчастного случая — скатившись с горки, он провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом. При осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения организма.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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