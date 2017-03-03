В Ангарске бухгалтера фирмы подозревают в похищении около 2 млн рублей

В Ангарске возбуждено уголовное дело против 50-летней женщины, которая подозревается в том, что, являясь главным бухгалтером предприятия, в течение 2015−2016 гг. занималась хищением денег, принадлежащих компании. Как сообщает 2 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, подозреваемая имела право подписи финансовых документов, а также доступ к электронной системе банка и к использованию электронного ключа. Пользуясь служебными возможностями, она перечисляла разные суммы с расчётного счёта предприятия на свою банковскую карту. В результате фирме был причинен материальный ущерб в размере 1,9 млн рублей.