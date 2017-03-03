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04:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свинья за бортом: казусное ДТП запечатлел видеорегистратор под Хабаровском

Ни одно животное во время съемки не пострадало.

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Весьма необычное дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Некрасовка Хабаровского района. Переполох на проезжей части произошел из-за свиньи, которая выпрыгнула из грузовика прямо во время движения транспорта, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Видео с необычным ДТП появилось в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram.

Опасный для жизни трюк животного задел за живое и интернет-пользователей. «Бедная свинка», «Побег из Шоушенка», «ДТП оказалось свинским» — прокомментировали происшествие завсегдатаи Сети.

Как следует из видеоролика, животное выпрыгнуло на дорогу из грузовика прямо во время движения транспорта. Все происходящее запечатлел видеорегистратор автомобиля, ехавшего следом за большегрузом. Рулевой грузовика, заметив маневр животного, тут же прижался к обочине. Его примеру последовал и очевидец происшествия, следовавший в том же направлении. От избытка чувств водитель большегруза сдал назад слишком лихо и столкнулся со стоящим за ним автомобилем.

Следует отметить, пострадавшая сторона отнеслась к столь тесному контакту машин с пониманием: мужчина даже помог перевозчику животных затолкать уцелевшую хрюшку обратно в кузов.

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