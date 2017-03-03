В Раменском задержан житель Челябинской области, обвиняемый в убийстве пенсионера
В подмосковном Раменском расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Челябинской области, которого обвиняют в убийстве.
В подмосковном Раменском расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Челябинской области, которого обвиняют в убийстве.
Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, в ночь на 1 марта обвиняемый, находясь в гостях у 67-летнего местного жителя, в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее четырех ударов молотком по голове и одно
От полученных ран потерпевший скончался в своей квартире.
Расследование уголовного дела продолжается.