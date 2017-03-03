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07:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В Раменском задержан житель Челябинской области, обвиняемый в убийстве пенсионера

В подмосковном Раменском расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Челябинской области, которого обвиняют в убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, в ночь на 1 марта обвиняемый, находясь в гостях у 67-летнего местного жителя, в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее четырех ударов молотком по голове и одно колото-резаное ранение ножом в шею.

От полученных ран потерпевший скончался в своей квартире.

Расследование уголовного дела продолжается.

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