Убивших сверстника подростков обвинили в Приморье

18-летнему заказчику убийства предъявлено обвинение в организации убийства по найму, исполнителю — в убийстве по найму. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу.

Как сообщало ИА Дейта, вечером 19 февраля в подъезде собственного дома по ул. Академика Курчатова 17-летнего подростка изрезали ножом. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Буквально на следующие сутки были задержаны двое 18-летних местных жителей. По версии следствия, между потерпевшим и одним из обвиняемым произошел конфликт из-за девушки, вследствие чего обидчик за 50 тыс рублей предложил своему знакомому убить соперника.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.