Убивших сверстника подростков обвинили в Приморье
В Большом Камне двум подросткам предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего сверстника, сообщили ИА Дейта в СУ СКР по Приморью.
В Большом Камне двум подросткам предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего сверстника, сообщили ИА Дейта в СУ СКР по Приморью.
18-летнему заказчику убийства предъявлено обвинение в организации убийства по найму, исполнителю — в убийстве по найму. По ходатайству следователя суд заключил обоих под стражу.
Как сообщало ИА Дейта, вечером 19 февраля в подъезде собственного дома по ул. Академика Курчатова 17-летнего подростка изрезали ножом. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.
Буквально на следующие сутки были задержаны двое 18-летних местных жителей. По версии следствия, между потерпевшим и одним из обвиняемым произошел конфликт
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.