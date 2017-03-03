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07:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

52 человека эвакуировали из горящей высотки в Новосибирске (фото)

В высотном доме в микрорайоне «Горский» загорелась квартира на 4 этаже, чтобы спастись из огня, люди выпрыгивали из окон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Поздно вечером 2 марта в высотном доме в микрорайоне «Горский» произошел пожар. В квартире на 4 этаже 17-этажного здание произошло возгорание. Огонь распространился на общей площади около 70 кв м.

«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасательных устройств было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено, среди которых были дети», — рассказали спасатели.

По сообщению очевидцев — людей снимали с козырьков балконов, именно там жильцы дома стали спасаться от дыма и огня. Из окна горящей квартиры выпрыгнула девушка, её увезли на машине реанимации. Кроме того, по подтвержденной информации в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска — в пожаре погиб мужчина.

Администрацией Ленинского района на месте был организован пункт временного обогрева и размещения эвакуированных граждан.

Ликвидация последствия пожара осложнялось тем, что работе пожарной техники мешали припаркованные во дворе автомобили. Для полной тушения пожара потребовалось 1,5 часа, было задействовано 27 человек личного состава.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, для установления причины пожара привлечены эксперты инженерно — пожарной лаборатории Новосибирской области.

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