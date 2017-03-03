52 человека эвакуировали из горящей высотки в Новосибирске (фото)

Поздно вечером 2 марта в высотном доме в микрорайоне «Горский» произошел пожар. В квартире на 4 этаже 17-этажного здание произошло возгорание. Огонь распространился на общей площади около 70 кв м.

«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасательных устройств было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено, среди которых были дети», — рассказали спасатели.