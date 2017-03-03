Священник на Land Cruiser попал в аварию на заправке в Новосибирске

Авария произошла днем 2 марта на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русская. Toyota Land Cruiser 200 заезжал на АЗС, на которой производил уборку снега трактор.

Священник на Toyota Land Cruiser попал в аварию на заправке в Новосибирске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Land Cruiser остановился за трактором, тракторист его не заметил и сдал назад. В итоге у иномарки повреждена фара, капот, бампер и решетка.

«На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем Крузака оказался служитель церкви», — сообщают в группе.