Священник на Land Cruiser попал в аварию на заправке в Новосибирске
Днем 2 марта священник церкви попал в аварию на заправке, расположенной на улице Русской, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Днем 2 марта священник церкви попал в аварию на заправке, расположенной на улице Русской, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Священник на Toyota Land Cruiser попал в аварию на заправке в Новосибирске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».
Авария произошла днем 2 марта на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русская. Toyota Land Cruiser 200 заезжал на АЗС, на которой производил уборку снега трактор.
Land Cruiser остановился за трактором, тракторист его не заметил и сдал назад. В итоге у иномарки повреждена фара, капот, бампер и решетка.
«На удивление тракториста, которое он особо не скрывал, за рулем Крузака оказался служитель церкви», — сообщают в группе.