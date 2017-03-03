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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель Honda Fit потерял управление на Бердском шоссе из-за огромных ледяных глыб на дороге

На Бердском шоссе вечером 2 марта водитель Honda Fit потерял управление, из-за огромных ледяных глыб, оставленных на дороге, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Водитель Honda Fit потерял управление на Берском шоссе из-за огромных ледяных глыб на дороге, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Авария произошла вечером 2 марта. Водитель хэтчбека Honda Fit двигался в сторону Первомайского района по Бердскому шоссе в левом ряду. Он врезался в куски льда на дороге и потерял управление. «Хонду» откинуло в отбойник, после чего он получил удар от ехавшего сзади кроссовера Honda HR-V.

«В аварии никто не пострадал, так как все были пристёгнуты. Наша читательница Александра ехала в Honda Fit как пассажир. Она уверена, что причиной ДТП стали оставленные на проезжей части ледяные глыбы, на которые наткнулся хэтчбек, и планирует судиться с дорожниками», — говорится в сообщении.

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