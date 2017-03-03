Автомобиль Skoda Octavia подожгли возде Дворца спорта «Ермак» в Ангарске

Возгорание автомобиля Skoda Octavia произошло в районе Дворца спорта «Ермак» в Ангарске накануне вечером, 2 марта. В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тушении были задействованы девять человек личного состава и две автоцистерны. Огнем уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично салона иномарки.

— Последствия пожара устранили в 21.16 по местному времени, — рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.