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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Skoda Octavia подожгли возде Дворца спорта «Ермак» в Ангарске

Специалисты выясняют причину пожара.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание автомобиля Skoda Octavia произошло в районе Дворца спорта «Ермак» в Ангарске накануне вечером, 2 марта. В результате пожара никто не пострадал. По предварительной информации, причиной случившегося является поджог. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В тушении были задействованы девять человек личного состава и две автоцистерны. Огнем уничтожены сгораемые части моторного отсека и частично салона иномарки.

— Последствия пожара устранили в 21.16 по местному времени, — рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются виновные лица и нанесенный ущерб.

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