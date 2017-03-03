В ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск» погиб мужчина

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 2 марта на 39 км трассы. По предварительным данным, из-за гололеда водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, погиб. Водителя грузовика с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, 1 марта на 891 км автодороги М-53 «Байкал» в результате ДТП погиб 40-летний мужчина.

Дорожные полицейские напоминают автолюбителям, что в период межсезонья на загородных трассах следует быть особенно внимательными.