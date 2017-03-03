В ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск» погиб мужчина
Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск». Об этом сообщили в
Авария произошла 2 марта на 39 км трассы. По предварительным данным,
Напомним, 1 марта на 891 км автодороги М-53 «Байкал» в результате ДТП погиб 40-летний мужчина.
Дорожные полицейские напоминают автолюбителям, что в период межсезонья на загородных трассах следует быть особенно внимательными.