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06:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск» погиб мужчина

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Красноярск — Енисейск». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 2 марта на 39 км трассы. По предварительным данным, из-за гололеда водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, погиб. Водителя грузовика с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, 1 марта на 891 км автодороги М-53 «Байкал» в результате ДТП погиб 40-летний мужчина.

Дорожные полицейские напоминают автолюбителям, что в период межсезонья на загородных трассах следует быть особенно внимательными.

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