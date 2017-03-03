В Перми пропала 9-летняя школьница

Школьница пропала в Мотовилихинском районе Перми. 2 марта 9-летняя девочка вышла из школы бизнеса и предпринимательства по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5, но домой так и не вернулась, сообщили в Следственном комитете по Пермскому краю.

Жители района в социальных сетях пишут, что видели ребёнка на ул. Ким, однако пока точное местонахождение пропавшей неизвестно.