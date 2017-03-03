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07:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропала 9-летняя школьница

Девочка вышла из школы и не вернулась домой.

Школьница пропала в Мотовилихинском районе Перми. 2 марта 9-летняя девочка вышла из школы бизнеса и предпринимательства по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5, но домой так и не вернулась, сообщили в Следственном комитете по Пермскому краю.

Жители района в социальных сетях пишут, что видели ребёнка на ул. Ким, однако пока точное местонахождение пропавшей неизвестно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят следователи СК по Мотовилихинскому району г. Перми, сотрудники отдела криминалистики и полицейские.

Приметы пропавшей девочки: рост 144−146, волосы тёмные. На девочке была надета серая вязанная шапка с бомбошкой, черная дубленка с серым воротником, розовые колготки, черные ботинки. При ней был сине-розовый рюкзак.

Обладающих какой-либо информацией о пропавшей девочке следователи просят сообщить по адресам и телефонам: г. Пермь, ул. Героев Хасана 53 «В»; 8 (342)249−54−55 и 271−85−85 или 02.

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