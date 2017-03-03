В Красноярске скончался пострадавший при взрыве газа на Быковского
Накануне в Красноярске скончался 22-летний Олег Чепиков, который получил массивные ожоги при взрыве газа в квартире на ул. Быковского.
Накануне в Красноярске скончался 22-летний Олег Чепиков, который получил массивные ожоги при взрыве газа в квартире на ул. Быковского.
Напомним, взрыв бытового газа произошел 27 января. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при обращении с газовой плитой. В происшествии пострадал только один человек. Сообщалось, что он получил ожоги 90% кожного покрова и все это время находился в крайне тяжелом состоянии.
Вчера стало известно, что спасти молодого человека врачам ожогового центра не удалось. Родственники погибшего сообщают, что Олега похоронят завтра, 4 марта, на Шинном кладбище.