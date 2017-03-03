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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского района угрожал женщине пистолетом

В селе Ильинка местный житель пришел в дом, в котором жил ранее. В этот момент там находилась женщина с ребенком.

Когда потерпевшая открыла дверь, злоумышленник стал требовать у нее денег. Фигурант утверждал, что оставил наличные в доме. После того как женщина отказала ему, злоумышленник стал угрожать ей пистолетом. На шум выбежал ребенок, фигурант увидел его и ушел.

Полицейские изъяли пистолет у злоумышленника. По словам мужчины, оружие он нашел накануне и решил, напугав новых жильцов дома, похитить у них деньги. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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