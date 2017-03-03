Житель Хабаровского района угрожал женщине пистолетом
В селе Ильинка местный житель пришел в дом, в котором жил ранее. В этот момент там находилась женщина с ребенком.
В селе Ильинка местный житель пришел в дом, в котором жил ранее. В этот момент там находилась женщина с ребенком.
Когда потерпевшая открыла дверь, злоумышленник стал требовать у нее денег. Фигурант утверждал, что оставил наличные в доме. После того как женщина отказала ему, злоумышленник стал угрожать ей пистолетом. На шум выбежал ребенок, фигурант увидел его и ушел.
Полицейские изъяли пистолет у злоумышленника. По словам мужчины, оружие он нашел накануне и решил, напугав новых жильцов дома, похитить у них деньги. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на