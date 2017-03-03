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07:21 (мск), источник: VN.RU

Спасаясь от пожара, девушка спрыгнула с четвертого этажа на Горском

При пожаре в высотном доме в горском микрорайоне Новосибирска погибли два человека. Одна девушка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна четвертого этажа — ее увезла бригада реанимации. Всего эвакуированы 52 человека, спасены из огня 12 человек.

Серьезный пожар случился поздно вечером второго марта в высотном доме в микрорайоне «Горский». Из-за позднего обнаружения возгорания огонь успел распространиться на большую площадь. К моменту прибытия пожарных языки пламени вырывались из окон четвертого этажа.

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— Одна девушка спрыгнула с балкона еще с самого начала пожара, надеюсь, с ней все в порядке. Потом собиралась прыгать девушка с третьего этажа, но так и не спрыгнула. Собирался прыгать парень, но спасатели успели снять его с балкона. Потом вынесли девушку, долго пытались реанимировать, сердечную деятельность восстановили, но увезли в очень тяжелом состоянии. У подъезда лежит тело мужчины. Соболезную родственникам и близким погибшего. Еще одну женщину вынесли без сознания, — пишет подписчик АСТ-54 Алексей Воссен.

В Городской клинической больнице № 34, куда доставили выпрыгнувшую из окна девушку, дать точную информацию о ее состоянии затруднились.

— У нас лежит неизвестная в реанимации, вся попереломалась. Она в сознание еще не приходила. Не могу сказать, та эта девушка или нет, — ответили в приемной больницы.

По факту погибли два человека — мужчина и женщина 1987 г. р. Следственный комитет области проводит доследственную проверку. Предварительно, в качестве причин возгорания названо замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории Новосибирской области.

По данным МЧС, из огня были спасены 12 человек, три человека находились в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома эвакуировали 52 человека. Ликвидация огня осложнялась большим количеством припаркованных возле дома автомобилей, которые затрудняли проезд пожарной техники.

— Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. метров. Дом переменной этажности (17-ти, 13-ти этажный) коридорного типа, — уточнили в пожарном ведомстве.

Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и администрацией Ленинского района города на месте был организован пункт временного обогрева и размещения эвакуированных граждан. Для полной ликвидации пожара потребовалось полтора часа, было задействовано десять единиц техники и 27 человек личного состава.

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