Спасаясь от пожара, девушка спрыгнула с четвертого этажа на Горском

Серьезный пожар случился поздно вечером второго марта в высотном доме в микрорайоне «Горский». Из-за позднего обнаружения возгорания огонь успел распространиться на большую площадь. К моменту прибытия пожарных языки пламени вырывались из окон четвертого этажа.

— Одна девушка спрыгнула с балкона еще с самого начала пожара, надеюсь, с ней все в порядке. Потом собиралась прыгать девушка с третьего этажа, но так и не спрыгнула. Собирался прыгать парень, но спасатели успели снять его с балкона. Потом вынесли девушку, долго пытались реанимировать, сердечную деятельность восстановили, но увезли в очень тяжелом состоянии. У подъезда лежит тело мужчины. Соболезную родственникам и близким погибшего. Еще одну женщину вынесли без сознания, — пишет подписчик АСТ-54 Алексей Воссен.

В Городской клинической больнице № 34, куда доставили выпрыгнувшую из окна девушку, дать точную информацию о ее состоянии затруднились.

— У нас лежит неизвестная в реанимации, вся попереломалась. Она в сознание еще не приходила. Не могу сказать, та эта девушка или нет, — ответили в приемной больницы.

По факту погибли два человека — мужчина и женщина 1987 г. р. Следственный комитет области проводит доследственную проверку. Предварительно, в качестве причин возгорания названо замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории Новосибирской области.