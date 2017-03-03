Заводчик засудил красноярскую ветклинику за смерть четырех щенков

Красноярец подал в суд на ветеринарную клинику за смерть четырех щенков при родах. Врач, который взял за услуги 9,5 тыс. рублей, не смог спасти родившихся животных. Материалы гражданского дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Всего у собаки истца породы Акита Инну родились шесть щенков. Трое сразу погибли, еще одного врач не смог реанимировать. Через неделю заводчик обратился к ветврачам с претензией, потребовав вернуть деньги за некачественно оказанные услуги, а также компенсировать убытки в размере 292 тыс. рублей. Собственник клиники отказал в просьбе.

«Однако экспертиза выявила недостатки в действиях специалистов: неудачные попытки развернуть неправильно расположенного четвертого щенка привели к проведению операции», — говорится в сообщении.

В июне 2016 года Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу красноярца 452 тыс. рублей. Но после апелляционной жалобы ответчика сумму уменьшили до 308 тыс. рублей.