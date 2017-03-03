Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Кремль прокомментировал уничтожение мемориала Немцова в Москве
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
07:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили преступников, которые подделывали документы для мигрантов

В результате на учёт по месту пребывания незаконно поставили 120 человек.

Жители Пермского края помогали нелегальным мигрантам получать документы, дающие право на пребывание в России. С 2014 по 2015 год жители региона подделывали важные документы — уведомления о прибытии. С каждого иностранца злоумышленники получали около 4 тыс. рублей.

В результате незаконно на учет по месту пребывания было поставлено около 120 мигрантов, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд Ленинского района признал членов преступной группы виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Организатора приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, двух его соучастников осудили на 2 года. Они заплатят по 150 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь