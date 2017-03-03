В Перми осудили преступников, которые подделывали документы для мигрантов

Жители Пермского края помогали нелегальным мигрантам получать документы, дающие право на пребывание в России. С 2014 по 2015 год жители региона подделывали важные документы — уведомления о прибытии. С каждого иностранца злоумышленники получали около 4 тыс. рублей.

В результате незаконно на учет по месту пребывания было поставлено около 120 мигрантов, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд Ленинского района признал членов преступной группы виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Организатора приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, двух его соучастников осудили на 2 года. Они заплатят по 150 тыс. рублей.