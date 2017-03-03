Омская полиция просит срочно откликнуться свидетелей ДТП, в котором водитель сбил двух пешеходов

По словам свидетелей происшествия, водитель сбил женщину с ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня около 7:50 часов. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.