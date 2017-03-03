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06:46 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция просит срочно откликнуться свидетелей ДТП, в котором водитель сбил двух пешеходов

Сегодня утром омичи сообщили в соцсетях о жутком ДТП на Космическом проспекте в Чкаловском поселке.

По словам свидетелей происшествия, водитель сбил женщину с ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня около 7:50 часов. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении по ул. Космический проспект со стороны ул. Романенко, в районе дома № 53 допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», — пишет пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП 40-летняя женщина и девушка 2001 года рождения с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79−35−04 и (3812) 79−20−10, или 02.

Отметим, что ранее в соцсетях прошла информация о смерти одной из жертв происшествия. В УГИБДД УМВД России по Омской области эту информацию не подтверждают.

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