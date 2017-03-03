Омская полиция просит срочно откликнуться свидетелей ДТП, в котором водитель сбил двух пешеходов
Сегодня утром омичи сообщили в соцсетях о жутком ДТП на Космическом проспекте в Чкаловском поселке.
Сегодня утром омичи сообщили в соцсетях о жутком ДТП на Космическом проспекте в Чкаловском поселке.
По словам свидетелей происшествия, водитель сбил женщину с ребенком, которые перебегали дорогу в неположенном месте.
Информация о ДТП поступила в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня около 7:50 часов. На место незамедлительно выехала
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении по ул. Космический проспект со стороны ул. Романенко, в районе дома № 53 допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», — пишет
В результате ДТП 40-летняя женщина и девушка 2001 года рождения с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79−35−04 и (3812) 79−20−10, или 02.
Отметим, что ранее в соцсетях прошла информация о смерти одной из жертв происшествия. В УГИБДД УМВД России по Омской области эту информацию не подтверждают.