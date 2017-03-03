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09:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по одной из дорог перекрыто в Милютинском районе

Движение по подъездной дороге к станице Селивановская перекрыто в Милютинском районе Ростовской области.

Как сообщается на сайте донского правительства, семикилометровый участок дороги от закрыли для транспорта из-за его повреждения паводком.

Объехать перекрытый участок можно по дороге с. Кашары — с. Первомайское — ст. Милютинская — г. Морозовск и автомобильным дорогам местного значения Милютинского района.

Сообщается, что работы по восстановлению разрушенной дороги планируется начать сразу после схода паводка.

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