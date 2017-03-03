Движение по одной из дорог перекрыто в Милютинском районе
Движение по подъездной дороге к станице Селивановская перекрыто в Милютинском районе Ростовской области.
Движение по подъездной дороге к станице Селивановская перекрыто в Милютинском районе Ростовской области.
Как сообщается на сайте донского правительства, семикилометровый участок дороги от закрыли для транспорта
Объехать перекрытый участок можно по дороге с. Кашары — с. Первомайское — ст. Милютинская — г. Морозовск и автомобильным дорогам местного значения Милютинского района.
Сообщается, что работы по восстановлению разрушенной дороги планируется начать сразу после схода паводка.