Движение по одной из дорог перекрыто в Милютинском районе

Как сообщается на сайте донского правительства, семикилометровый участок дороги от закрыли для транспорта из-за его повреждения паводком.

Объехать перекрытый участок можно по дороге с. Кашары — с. Первомайское — ст. Милютинская — г. Морозовск и автомобильным дорогам местного значения Милютинского района.

Сообщается, что работы по восстановлению разрушенной дороги планируется начать сразу после схода паводка.