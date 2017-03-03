Красноярская прокуратура потребовала закрыть «группы смерти» в соцсети

Прокуратура Красноярского края нашла в социальной сети ВКонтакте группы, в которых подростков подталкивали к суициду и потребовала их закрыть. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

После того, как в Красноярском крае произошли несколько случаев самоубийств среди подростков, их причинами заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что в некоторых случаях суициду предшествовало общение в интернете в «группах смерти». Там подростков вовлекали в игру, итогом которой становилась смерть. В течение 50 дней несовершеннолетние должны были выполнять задания, например, нужно было разрезать руки. На детей оказывалось психологическое давление, запугивание, убеждение в бессмысленности жизни.

В «группах смерти», обнаруженных сотрудниками прокуратуры, оказалось около 600 подростков из Красноярского края. Информация, подталкивающая к суициду, по закону является запрещенной.

«После вынесения судебного решения сайты будут включены Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.