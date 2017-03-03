Прокуратура проверит случай с застрявшей на вызов ветерана «скорой»

Преодолевая себя. Вопреки боли. Он мужественно шагает к машине «скорой помощи». Ветеран войны. 93 года. Чтобы не упал — под руки берут соседи. Медики идут рядом.

Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска: «При осмотре пациента было диагностировано состояние средней степени тяжести. Пациент активно передвигался сам. И в транспортировке на носилках он не нуждался».

А может быть и сам не захотел.

Фаина Галкина, жена ветерана: «Они его на стул посадили, так уже люди, сосед, снизу там позвали, вот они его и отнесли. — А носилки не приносили? — Приносили, но они его не ложили».

Острая боль заставила согласиться с врачами. После множества ступенек, на выходе из подъезда, новая полоса препятствий — снежная.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «От подъезда до кареты скорой помощи нужно было пройти всего несколько метров. Здоровый человек это сделал бы за несколько секунд. Но вот для человека испытывающего невыносимую боль это расстояние оказалось практически непреодолимым».

Сегодня о той распутице напоминают лишь горы снега. Во дворе работает техника. По заказу. Но спланированному еще до ЧП. Об уборке жителей предупредили в начале недели.

Наталья Лукина, председатель ТСЖ «Дениса Давыдова 7/1»: «Мы раз в месяц убираем техникой снег, а так у нас постоянно работает дворник. У нас территория небольшая, поэтому все у нас чистится, все убирается».

Жители дома, выложившие видео в интернет, в ситуации винят ТСЖ. Но это лишь несколько человек. Те, кто встретились со съемочной группой «Вестей» состоянием двора в целом довольны. Против природы — не пойдешь.

Виктор Старун, житель дома по адресу ул. Дениса Давыдова 7/1: «Это везде так! Снег идет… Поэтому иногда застревают».

Диагноз Новосибирску поставлен — снежная зима. Лечение в этом случае назначит прокуратура. Начали проверку.