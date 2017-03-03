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07:08 (мск), источник: Kazinform

За получение взяток задержали чиновников в трех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой за получение взяток задержаны должностные лица Карагандинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

Источник: Kazinform

«Департаментом по Карагандинской области изобличен в систематическом получении взяток на общую сумму 300 000 тенге руководитель медико-социального экспертного отдела № 3 департамента труда, социального развития и миграции Карагандинской области Оспанов М», — говорится в сообщении.

2 марта 2017 года при получении очередной взятки в размере 80 000 тенге за беспрепятственное продление 3 группы инвалидности Оспанов задержан и водворен в ИВС УВД Жезказгана. В Жамбылской области задержан за получение взятки в сумме 300 000 тенге руководитель отдела земельных отношений акимата Кордайского района Сазанбай Б. Незаконное вознаграждение получено им за подписание землеустроительного проекта.

Аналогично при получении взятки в сумме 100 000 тенге за предоставление земельного участка задержаны с поличным аким города Ленгер Толебийского района Южно-Казахстанской области Байымбетов С. и главный специалист отдела земельных отношений этого же района Тургын А. Сазанбай Б., Байымбетов С. и Тургын А. вину в содеянном признали полностью, в связи с чем досудебное производство будет окончено в ускоренном порядке.

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