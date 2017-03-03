За получение взяток задержали чиновников в трех областях Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой за получение взяток задержаны должностные лица Карагандинской, Жамбылской и
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой за получение взяток задержаны должностные лица Карагандинской, Жамбылской и
«Департаментом по Карагандинской области изобличен в систематическом получении взяток на общую сумму 300 000 тенге руководитель
2 марта 2017 года при получении очередной взятки в размере 80 000 тенге за беспрепятственное продление 3 группы инвалидности Оспанов задержан и водворен в ИВС УВД Жезказгана. В Жамбылской области задержан за получение взятки в сумме 300 000 тенге руководитель отдела земельных отношений акимата Кордайского района Сазанбай Б. Незаконное вознаграждение получено им за подписание землеустроительного проекта.
Аналогично при получении взятки в сумме 100 000 тенге за предоставление земельного участка задержаны с поличным аким города Ленгер Толебийского района