За получение взяток задержали чиновников в трех областях Казахстана

«Департаментом по Карагандинской области изобличен в систематическом получении взяток на общую сумму 300 000 тенге руководитель медико-социального экспертного отдела № 3 департамента труда, социального развития и миграции Карагандинской области Оспанов М», — говорится в сообщении.

2 марта 2017 года при получении очередной взятки в размере 80 000 тенге за беспрепятственное продление 3 группы инвалидности Оспанов задержан и водворен в ИВС УВД Жезказгана. В Жамбылской области задержан за получение взятки в сумме 300 000 тенге руководитель отдела земельных отношений акимата Кордайского района Сазанбай Б. Незаконное вознаграждение получено им за подписание землеустроительного проекта.