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07:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин знакомился с женщинами в Интернете и похищал у них деньги

Иркутянин похищал деньги у женщин по всей России, с которыми знакомился в Интернете.

Жительница Камчатки поблагодарила полицейских Иркутска за оперативное раскрытие преступления, из-за которого она лишилась денег. Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в 2016 году в полицию стали обращаться женщины из разных регионов РФ, заявлявшие о совершенных в отношении них мошенничествах. По версии оперативников, на одном из сайтов знакомств с женщинами, находившимися в трудной жизненной ситуации, общался аферист, который представлялся бизнесменом и обещал финансовую поддержку. Получая данные их банковских карт, мужчина похищал деньги со счетов.

Жительнице Камчатки неизвестный предложил помочь, переведя деньги на воспитание ребёнка. Женщина согласилась и сообщила ему данные банковской карты, предоставив ему возможность дистанционного управления своими сбережениями. Вместо пополнения счёта, с него списали около 7 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в местную полицию, правоохранители установили, что аферист звонил с телефонного номера, зарегистрированного в Иркутске.

Подключившиеся к расследованию, оперуполномоченные уголовного розыска Андрей Крепкий и Павел Шваб под руководством врио начальника отдела полиции № 2 Кирилла Дворяка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, которым оказался 35-летний уроженец Республики Саха (Якутия), проживающий в Иркутске. Он был задержан в декабре 2016 года.

Полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства подозреваемого множество пластиковых банковских карт, 20 сотовых телефонов и три ноутбука. Подозреваемый путем обмана получал доступ в личные кабинеты доверившихся ему потерпевших и похищал их накопления. Сейчас выявлено 13 аналогичных эпизодов его преступной деятельности. По мнению сыщиков, подобных деяний может быть больше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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