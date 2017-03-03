В Башкирии по факту ДТП с фурой и автобусом возбудили дело, пострадавших уже 11
По факту страшного ДТП в Иглинском районе Башкирии, произошедшем накануне, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.
По факту страшного ДТП в Иглинском районе Башкирии, произошедшем накануне, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.
Напомним, накануне в 17:30 на 1505 км автодороги
По последним данным, пострадавших уже 11, ранее сообщалось, что лишь шестеро. Детей среди погибших и пострадавших нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Личности участников, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.