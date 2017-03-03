В Башкирии по факту ДТП с фурой и автобусом возбудили дело, пострадавших уже 11

Напомним, накануне в 17:30 на 1505 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск маршрутный автобус Peugeot, рейс «Уфа — Малояз», протаранил встречную фуру Scania. Из 17 человек, что были в автобусе, двое, мужчина и женщина, скончались на месте.

В Башкирии столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие

По последним данным, пострадавших уже 11, ранее сообщалось, что лишь шестеро. Детей среди погибших и пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Личности участников, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.