Два человека погибли на пожаре в микрорайоне «Горский»
В высотном доме в микрорайоне «Горский» загорелась квартира на 4 этаже, на пожаре погибло 2 человека, сообщает
В высотном доме в микрорайоне «Горский» загорелась квартира на 4 этаже, на пожаре погибло 2 человека, сообщает
В 23 часов вечера 2 марта в квартире одного из многоквартирных жилых домов микрорайона «Горский» произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасательных устройств было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено, среди которых были дети», — рассказали в
По сообщению очевидцев — людей снимали с козырьков балконов, именно там жильцы дома стали спасаться от дыма и огня. Из окна горящей квартиры выпрыгнула девушка, её увезли на машине реанимации.
На лестничной площадке 4 этажа обнаружены тела 30-летних мужчины и женщины. Еще одна 23-летняя девушка с отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу.
Следователи по Ленинскому району проводят доследственную проверку. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.