Два человека погибли на пожаре в микрорайоне «Горский»

В 23 часов вечера 2 марта в квартире одного из многоквартирных жилых домов микрорайона «Горский» произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасательных устройств было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено, среди которых были дети», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

По сообщению очевидцев — людей снимали с козырьков балконов, именно там жильцы дома стали спасаться от дыма и огня. Из окна горящей квартиры выпрыгнула девушка, её увезли на машине реанимации.