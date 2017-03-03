Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Где искать недорогое жилье с московской «пропиской»
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
08:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли на пожаре в микрорайоне «Горский»

В высотном доме в микрорайоне «Горский» загорелась квартира на 4 этаже, на пожаре погибло 2 человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В 23 часов вечера 2 марта в квартире одного из многоквартирных жилых домов микрорайона «Горский» произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

«С верхних этажей здания по автолестницам и трехколенным лестницам, с применением спасательных устройств было эвакуировано 52 человека, из них 12 человек спасено, среди которых были дети», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

По сообщению очевидцев — людей снимали с козырьков балконов, именно там жильцы дома стали спасаться от дыма и огня. Из окна горящей квартиры выпрыгнула девушка, её увезли на машине реанимации.

На лестничной площадке 4 этажа обнаружены тела 30-летних мужчины и женщины. Еще одна 23-летняя девушка с отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу.

Следователи по Ленинскому району проводят доследственную проверку. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь