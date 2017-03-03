Омичка отдала мошенникам 98 тыс. руб. за «компенсацию» по вкладу

Омская пенсионерка отдала мошенникам 98 тыс. рублей за «компенсацию» по вкладу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

68-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, представившись специалистом банка. Она предложила получить компенсацию за ранее «сгоревшие» вклады. Злоумышленница заставила пенсионерку дойти до банкомата, сообщить все необходимые пароли для получения денег, которые потерпевшая сама рассказала «оператору». В результате со счёта пенсионерки пропало 98 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.