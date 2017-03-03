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07:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гостиница в Листвянке нанесла канализационными стоками серьезный урон экосистеме Байкала

Сотрудники Росприроднадзора установили превышение установленных нормативов по ряду компонентов.

Одна из гостиниц в поселке Листвянка Иркутского района нанесла серьезный урон экосистеме озера Байкала за счет канализационных сливов. Сотрудники Росприроднадзора установили превышение содержания вредных веществ в отобранных пробах льда и грунта. Административное дело будет возбуждено в ближайшее время. Расследование займет 30 дней. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Завершили проверку. По ряду компонентов показатели превышают установленные нормативы для Центральной экологической зоны. Налицо состав административного правонарушения по двух статьям КоАП РФ. После завершения проверочных мероприятий составим протоколы. Будут приняты меры по расчету и предъявлению виновным ущерба с целью возмещения негативного влияния на окружающую среду, — рассказал корр. агентства и.о. руководителя Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров.

Напомним, проверка по данному факту была организована сотрудниками ведомства в середине февраля.

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