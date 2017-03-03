В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом
Трагедия произошла в городском парке Арсеньева в День Конституции.
Трагедия произошла в городском парке Арсеньева в День Конституции.
Несовершеннолетние свидетельницы по делу о забитой в парке города Арсеньев Приморского края женщине перешли в разряд подозреваемых. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.
— Девочки стали подозреваемыми, их участие в деле было переквалифицировано, — рассказала представитель СУ СК Приморья.
Напомним, жители города Арсеньев изначально очень упорно этого добивались. Так, они собирали подписи под заявлением в полиции, писали петицию в интернете, выходили на митинг недалеко от места нападения.
Напомним, трое 15-летних подростков — парень и две девушки — избили в парке «Восток»
По словам горожан, причастные к преступлению школьницы прилюдно хвастались побоями, нанесенными потерпевшей.
Дело квалифицировано по статье 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.