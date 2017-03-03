В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом

Несовершеннолетние свидетельницы по делу о забитой в парке города Арсеньев Приморского края женщине перешли в разряд подозреваемых. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

— Девочки стали подозреваемыми, их участие в деле было переквалифицировано, — рассказала представитель СУ СК Приморья.

Напомним, жители города Арсеньев изначально очень упорно этого добивались. Так, они собирали подписи под заявлением в полиции, писали петицию в интернете, выходили на митинг недалеко от места нападения.

Напомним, трое 15-летних подростков — парень и две девушки — избили в парке «Восток» женщину-повара, возвращавшуюся с работы. Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года, в День Конституции. Орудие преступления — бита. Женщина умерла в реанимации 18 декабря от открытой черепно-мозговой травмы. Других повреждений подростки потерпевшей не наносили.

По словам горожан, причастные к преступлению школьницы прилюдно хвастались побоями, нанесенными потерпевшей.

Дело квалифицировано по статье 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.