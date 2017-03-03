Убийца 17-летнего подростка в Приморье ранее уже был судим

В Большом Камне двум местным жителям, предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего подростка, сообщает РИА VladNews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение двум 18-летним местным жителям/ Заказчику убийства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), исполнителю п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму). Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.

Как ранее сообщало РИА VladNews, убийство произошло на почве ревности. Девушка, которая находилась на момент инцидента в отношениях с ныне убитым парнем, ранее встречалась с другим молодым человеком, с которым не так давно рассталась. Парень же не смог пережить уход девушки и решил действовать кардинально. Его друг предложил убить школьника за денежное вознаграждение. В результате чего В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень, который дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента.

Представитель Следственного комитета региона сообщила корреспонденту РИА VladNews, что ранее исполнитель «заказа» уже был судим по статье 166 УК РФ (угон). Ему назначили наказание в виде 80 часов исправительных работ.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.