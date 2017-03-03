Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
08:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Главе Верх-Исетского района Бреденко предъявлено обвинение

Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко накануне, 2 марта, было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили «АиФ-Урал» в региональном следственном комитете.

Правоохранители установили, что днем 21 февраля 2017 года чиновник получил от предпринимателя «благодарность за общее покровительство» в сумме 150 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, о ранее заключенном с бизнесменом муниципального контракте по санитарному обслуживанию территории района. После получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ. Бреденко грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее чиновник пошел на сотрудничество со следствием, написав чистосердечное признание. Это, согласно Уголовному кодексу, является обстоятельством, смягчающим наказание. В результате Бреденко был отпущен судом под домашний арест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тяжелая пища. Как правильно есть блины
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь