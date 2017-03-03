Главе Верх-Исетского района Бреденко предъявлено обвинение

Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко накануне, 2 марта, было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщили «АиФ-Урал» в региональном следственном комитете.

Правоохранители установили, что днем 21 февраля 2017 года чиновник получил от предпринимателя «благодарность за общее покровительство» в сумме 150 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, о ранее заключенном с бизнесменом муниципального контракте по санитарному обслуживанию территории района. После получения денег обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ. Бреденко грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее чиновник пошел на сотрудничество со следствием, написав чистосердечное признание. Это, согласно Уголовному кодексу, является обстоятельством, смягчающим наказание. В результате Бреденко был отпущен судом под домашний арест.