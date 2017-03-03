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08:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На полгода ограничили свободу медсестре, подделавшей медкнижки в Новосибирской области

Медсестра Колыванской ЦРБ подделала трем клиентам записи в медицинских книжках, за что суд ограничил ее свободу на полгода, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

В сентябре 2015 года к участковой медсестре Колыванской ЦРБ Лаптевой обратились 3 человека, работающие в образовательном учреждении. Они попросили внести в личные медицинские книжки сведения о прохождении ими медицинского осмотра и сдачи санитарного минимума.

Медсестра проставила все необходимые штампы и печати, и записи от имени врачей — женщина составила ложные сведения о прохождении ими медосмотра. Медицинские книжки медсестра передала за вознаграждение.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Лаптева вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела Лаптевой назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Справка: Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и учебы без согласия.

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