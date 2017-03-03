В Челябинске Mercedes протаранил машину Росгвардии

2 марта 2017 года в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина столкнулись автомобиль Mercedes и патрульная машина Росгвардии. О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы, передает «Уралинформбюро».

По их данным, служебная машина двигалась по проспекту Победы на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель иномарки, следовавший по Чичерина, попытался проехать перекресток на красный. В результате столкновения никто не пострадал.

У автомобиля Росгвардии поврежден бампер.