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08:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске Mercedes протаранил машину Росгвардии

На перекрестке.

2 марта 2017 года в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина столкнулись автомобиль Mercedes и патрульная машина Росгвардии. О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы, передает «Уралинформбюро».

По их данным, служебная машина двигалась по проспекту Победы на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель иномарки, следовавший по Чичерина, попытался проехать перекресток на красный. В результате столкновения никто не пострадал.

У автомобиля Росгвардии поврежден бампер.

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