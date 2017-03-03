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08:43 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии задержали группировку, торгующую гашишем и амфетамином

В Башкирии утвердили обвинительное заключение в отношении 50-летнего Рустема Латыпова и семи его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Известно, что мужчины создали наркогруппировку. Они закупали у неизвестных личностей крупные партии гашиша, каннабиса, амфетамина и псилоцибина и продавали наркотики покупателям при личной встрече.

Группировку удалось раскрыть в 2015 году. Наркодилеры были задержаны в Уфе, Салавате и Благовещенске. При обыске у обвиняемых изъяли более 2,7 кг наркотиков, электронные весы и фольгу для фасовки и упаковки наркотиков.

Семеро из восьми обвиняемых в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело в количестве 71 тома направлено в суд для рассмотрения по существу.

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