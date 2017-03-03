Суд арестовал мужчину, зарезавшего свою жену перед разводом

Санкционирован арест мужчины, который зарезал жену в здании суда Амангельдинского района. Напомним, конфликт произошел прямо перед заседанием о разводе. Сегодня стало известно, что он взят под стражу на 2 месяца, сообщает Tengrinews.kz.

28 февраля произошло жестокое убийство прямо в зале суда Амангельдинского района. Перед бракоразводным процессом мужчина вытащил из сапога нож и нанес множественные ранения супруге. Потом выяснилось, что их было около 30. Камер наблюдения в зале не было, момент нападения не зафиксирован. От полученных травм женщина скончалась.

Известно, что объект охраняли сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК.

Также сообщалось, что убитая работала анестезиологом в центральной районной больнице, коллеги рассказали, что муж часто избивал женщину. По их словам, она давно пыталась развестись с ним, но мужчина угрожал ей. Женщине было 30 лет, она жила в квартире, выданной акиматом. У супругов остался 4-летний сын. В свою очередь, коллеги мужчины рассказали, что он был хорошим учителем, подобного поступка от него никто не ожидал.