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08:29 (мск), источник: dostup1.ru

Строители порвали газопровод и устроили пожар в Кунашаке

Земляные работы не были согласованы с газовиками, что привело к печальным последствиям.

Строители порвали газопровод и устроили пожар в Кунашаке (Челябинская область) — выяснилось, что земляные работы не были согласованы с газовиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Повреждение подземного полиэтиленового газопровода было обнаружено в ходе выяснения причин пожара в частном негазифицированном доме по улице 8 Марта.

«Как установили специалисты аварийной службы филиала компании в Кыштыме, на перекрестке рядом с пострадавшим домом проводились работы по установке металлической конструкции для светофора. Поскольку земляные работы в охранной зоне газовых сетей не были согласованы с ответственной организацией и у строителей не было схемы расположения трубы, при бурении скважины под основание конструкции был поврежден газопровод, из которого голубое топливо по подземным коммуникациям попало в пострадавший дом», — говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ было приостановлено газоснабжение по опасному участку, в зону отключения попали 64 дома. После завершения ремонтных работ газоснабжение было полностью восстановлено.

«Проведение земляных работ рядом с газопроводом без согласования — грубое нарушение правил безопасности в охранной зоне газовых сетей. Игнорирование подобных требований может привести не только к отключению газоснабжения, но и к взрыву, серьезным разрушениям и гибели людей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Затраты на восстановление газопроводов, а также на повторный пуск газа на предприятия и в дома, которые могут попасть под отключение от газоснабжения в случае ЧП несут виновники происшествий.

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