В Уфе разыскивают женщину, прокатившую пенсионерку на капоте

В этот раз разыскивают женщину за рулем ВАЗ-2115, которая сбила пенсионерку и прокатила ее на капоте. Сообщается, что наезд был совершен 23 февраля 2017 года на пешеходном переходе в 18:13 на пересечении улиц Цюрупы-Достоевского. Пострадавшей стала 65-летняя женщина. Как видно на кадрах видео, женщина за рулем ВАЗ-2115 поворачивала с улицы Достоевского на улицу Цюрупы, совершила наезд на переходившую через дорогу пенсионерку, прокатила ее несколько метров на капоте, затем резко затормозила. После этого женщина остановилась, вышла, посмотрела на состояние пострадавшей и скрылась с места ДТП. В результате наезда пенсионерка получила ушиб правой поясничной и ягодичной области.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRJQXT5jxsI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО разыщем тех, кто скрывается с места ДТП! ❗️❗️❗️ВНИМАНИЕ❗️ ❗️❗️❗️ОПЯТЬ РОЗЫСК❗️❗️❗️ 23.02.2017 года в 18:13 часов на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского г. Уфы неустановленный водитель, управляя автомашиной марки "ВАЗ-2115", серого цвета, допустил наезд на пешехода. ❗️На капоте оказалась женщина, 1952 года рождения. ✔️Наезд был совершён в зоне пешеходного перехода. ❗️В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения в виде ушиба правой поясничной и ягодичной области. ❗️❗️❗️ Автомобиль скрылся. ❗️❗️❗️За рулем "ВАЗ-2115" находилась женщина. ✔️С момента ДТП прошло почти 10 дней. О наезде стало известно сегодня по факту обращения пострадавшей в лечебное учреждение. Родственники пожилой женщины сообщили о ДТП после ее жалоб на состояние здоровья. ❗️❗️❗️Медики подтвердили, что травмы получены в результате ДТП. ✔️Мы также располагаем информацией о том, что данные госномера "ВАЗ-2115" запомнили двое мужчин, которые, как заметно на видео, помогли подняться пожилой женщине. Они озвучили этот номер пострадавшей, но она, естественно, в состоянии шока, не запомнила его. ?Уважаемые мои читатели, возможно вы обладаете какой-либо информацией по этому наезду. Позвоните по телефону 89371501777, 2-79-33-27 либо 02. ?Обращаюсь также к мужчинам, оказавшим помощь жертве наезда, повторите, пожалуйста, этот госномер. АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! ___________________________________________ #гибддрб #гибддреспубликибашкортостан #динаргильмутдинов #пропагандагибддрб #безопасность #безопасноедвижение #пешеход #водитель #спасибоводитель #пдд #правиладорожногодвижения #профилактикадтп #гаи #гибдд #госавтоинспекция #мвдрф #мвдрб #мвд #mvd #police #инспектор #дпс #дпсконтроль #пропагандагибдд #безопасностьдорожногодвижения #розыск</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-02T17:46:06+00:00">Бер 2, 2017 о 9:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>