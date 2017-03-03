В Уфе разыскивают женщину, прокатившую пенсионерку на капоте
Глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов в своем Instagram опубликовал сообщение о розыске.
Глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов в своем Instagram опубликовал сообщение о розыске.
В этот раз разыскивают женщину за рулем ВАЗ-2115, которая сбила пенсионерку и прокатила ее на капоте. Сообщается, что наезд был совершен 23 февраля 2017 года на пешеходном переходе в 18:13 на пересечении улиц
Как видно на кадрах видео, женщина за рулем ВАЗ-2115 поворачивала с улицы Достоевского на улицу Цюрупы, совершила наезд на переходившую через дорогу пенсионерку, прокатила ее несколько метров на капоте, затем резко затормозила. После этого женщина остановилась, вышла, посмотрела на состояние пострадавшей и скрылась с места ДТП. В результате наезда пенсионерка получила ушиб правой поясничной и ягодичной области.
По словам Динара Гильмутдинова о ДТП стало известно после обращения пострадавшей в лечебное учреждение. Он также сообщил, что двое очевидцев, находившихся на месте происшествия, запомнили номер ВАЗ -2115 и озвучили его пенсионерке. Но она в состоянии шока не смогла его запомнить.
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