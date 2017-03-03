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08:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе разыскивают женщину, прокатившую пенсионерку на капоте

Глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов в своем Instagram опубликовал сообщение о розыске.

В этот раз разыскивают женщину за рулем ВАЗ-2115, которая сбила пенсионерку и прокатила ее на капоте. Сообщается, что наезд был совершен 23 февраля 2017 года на пешеходном переходе в 18:13 на пересечении улиц Цюрупы-Достоевского. Пострадавшей стала 65-летняя женщина.

Как видно на кадрах видео, женщина за рулем ВАЗ-2115 поворачивала с улицы Достоевского на улицу Цюрупы, совершила наезд на переходившую через дорогу пенсионерку, прокатила ее несколько метров на капоте, затем резко затормозила. После этого женщина остановилась, вышла, посмотрела на состояние пострадавшей и скрылась с места ДТП. В результате наезда пенсионерка получила ушиб правой поясничной и ягодичной области.

По словам Динара Гильмутдинова о ДТП стало известно после обращения пострадавшей в лечебное учреждение. Он также сообщил, что двое очевидцев, находившихся на месте происшествия, запомнили номер ВАЗ -2115 и озвучили его пенсионерке. Но она в состоянии шока не смогла его запомнить.

Главный автоинспектор республики обратился ко всем, что обладает какой-либо информацией позвонить по телефонам +7 (937) 15−01−777, 2−79−33−27 либо 02. При необходимости анонимность гарантируется.

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