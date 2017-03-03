Полиция ищет 15-летнего Александра Чедыряна из села Дезгинжа, который пропал 20 февраля
Полиция ищет 15-летнего мальчика из села Дезгинжа Комратского района. Зовут его Александр Чедырян. По словам отца, парень пропал 20 февраля.
Полиция ищет 15-летнего мальчика из села Дезгинжа Комратского района. Зовут его Александр Чедырян. По словам отца, парень пропал 20 февраля.
Его мать недавно умерла, и отец воспитывает его один.
Когда Александр вышел из дома, он был одет в синие джинсы, чёрную куртку и шапку. Его рост — 170 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.
Всех, кто располагает