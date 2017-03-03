В Омске за сутки сгорели два микроавтобуса

Два микроавтобуса сгорели за сутки в Омске. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Первое возгорание произошло вчера, 2 марта, в Октябрьском округе на улице 29-я Рабочая. Автомобиль ГАЗ-3221 тушили два боевых расчёта, справиться с огнём удалось за 20 минут. В огне пострадали навесное оборудование, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.

Второй пожар случился сегодня около 01.56. У микроавтобуса Ивеко Дейли 73 Е15, припаркованного около дома № 219 по ул. 10 лет Октября, загорелся моторный отсек. Пожар потушили за час.