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09:05 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске за сутки сгорели два микроавтобуса

Возгорания произошли в Октябрьском и Центральном округах.

Два микроавтобуса сгорели за сутки в Омске. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Первое возгорание произошло вчера, 2 марта, в Октябрьском округе на улице 29-я Рабочая. Автомобиль ГАЗ-3221 тушили два боевых расчёта, справиться с огнём удалось за 20 минут. В огне пострадали навесное оборудование, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.

Второй пожар случился сегодня около 01.56. У микроавтобуса Ивеко Дейли 73 Е15, припаркованного около дома № 219 по ул. 10 лет Октября, загорелся моторный отсек. Пожар потушили за час.

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