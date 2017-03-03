Во время паводка затопит 70% Омска

В Центральном округе Омска расположено больше всего домов индивидуальной малоэтажной застройки — около 24 000, 80% из них находится в зоне с высоким уровнем грунтовых вод. Кроме того, из-за специфики природно-географических условий территории, часть которой занимает пойму Иртыша и Оми, практически 70% территории округа подвержено подтоплению.

О том, как минимизировать негативные последствия предстоящего паводка, говорили накануне в администрации округа. На встрече присутствовало около 150 квартальных. Представители «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска ознакомили собравшихся с графиком вывоза снега с территории частного сектора, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, до 7 марта планируется выполнить работы на 14 улицах — ряде Северных, 22-го Партсъезда, Авангардная, Бородинская, Сурикова, Мичурина, Подгорная и другие.