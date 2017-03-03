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09:07 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе Уфа-Бирск столкнулись 4 автомобиля

Накануне днем на Бирском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

Известно, что КамАЗ, за рулем которого находился 52-летний водитель, направлялся в сторону Уфы и столкнулся с автомобилем той же марки. В результате ДТП один из грузовиков вылетел на встречную полосу и столкнул «Оку», в другой грузовик въехал в стоящий автомобиль «ЗИЛ».

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, но позже, после оказания медицинской помощи был отпущен.

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