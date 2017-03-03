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09:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В Рамонском районе сегодня утром полыхал нежилой дом

Площадь всего строения превышает 150 «квадратов».

В 7:02 утра пятницы, 3 марта, на пульт МЧС сообщили о возгорании на улице Чапаева в селе Лебяжье Рамонского района.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит дом. Нежилое строение имело размеры 12 на 13 метров.

«Огонь повредил кровлю на площади в десять квадратных метров», — отметили в МЧС. И добавили, что пожар был ликвидирован в 8:00 утра.

Несмотря на сильное возгорание, никто не пострадал. На месте от службы спасения работы два отделения и дознаватель.

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