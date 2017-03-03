В Рамонском районе сегодня утром полыхал нежилой дом

В 7:02 утра пятницы, 3 марта, на пульт МЧС сообщили о возгорании на улице Чапаева в селе Лебяжье Рамонского района.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит дом. Нежилое строение имело размеры 12 на 13 метров.

«Огонь повредил кровлю на площади в десять квадратных метров», — отметили в МЧС. И добавили, что пожар был ликвидирован в 8:00 утра.

Несмотря на сильное возгорание, никто не пострадал. На месте от службы спасения работы два отделения и дознаватель.