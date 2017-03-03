Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

После проверки уральского общежития, в котором растут ледовые скульптуры из фекалий, возбуждено дело

Прокуратура завершила проверку жилого многоквартирного дома в Серове, в котором растут ледовые скульптуры из фекалий. Обнаружены нарушения, возбуждено административное дело.

Напомним, сосулька из фекалий в общежитии Серова уже вторая. Первую — двухметровую — ликвидировали в начале февраля, но на ее месте уже выросла другая.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в декабре 2015 года межведомственной комиссией указанный жилой дом № 5 по улице Белореченская был признан аварийным и подлежащим сносу, однако администрацией Серовского городского округа только в ноябре 2016 года было издано постановление о включении дома в реестр аварийных, с планируемой датой расселения до 1 января 2025 года.

«Установление длительного срока отселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Несмотря на это, жители дома благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям, не обеспечены, продолжают проживать в аварийном доме, вопрос о предоставлении жилья, в частности, из маневренного фонда для временного проживания, не решен», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Серова внесла представление и.о. главы администрации городского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав людей. Кроме того, с привлечением специалистов Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была проведена проверка соблюдения законодательства о ненадлежащей эксплуатации дома со стороны управляющей компании: по результатам директору ООО «УК «Федерация» тоже внесено представление. Также территориальным подразделением Роспотребнадзора в отношении юридического лица возбуждено административное дело по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

Как сообщало Накануне.RU, ранее в местной администрации заявляли, что готовы переселить жильцов многострадального общежития в другое жилье, но для этого нужно иметь регистрацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рогозин о новом главе УВЗ: Порядочный человек, настоящий "технарь"
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Вице-президент США пользовался личной почтой по госделам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь