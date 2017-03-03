После проверки уральского общежития, в котором растут ледовые скульптуры из фекалий, возбуждено дело

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в декабре 2015 года межведомственной комиссией указанный жилой дом № 5 по улице Белореченская был признан аварийным и подлежащим сносу, однако администрацией Серовского городского округа только в ноябре 2016 года было издано постановление о включении дома в реестр аварийных, с планируемой датой расселения до 1 января 2025 года.

Напомним, сосулька из фекалий в общежитии Серова уже вторая. Первую — двухметровую — ликвидировали в начале февраля, но на ее месте уже выросла другая.

«Установление длительного срока отселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Несмотря на это, жители дома благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими санитарным и техническим требованиям, не обеспечены, продолжают проживать в аварийном доме, вопрос о предоставлении жилья, в частности, из маневренного фонда для временного проживания, не решен», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура Серова внесла представление и.о. главы администрации городского округа с требованием устранить нарушения жилищных прав людей. Кроме того, с привлечением специалистов Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была проведена проверка соблюдения законодательства о ненадлежащей эксплуатации дома со стороны управляющей компании: по результатам директору ООО «УК «Федерация» тоже внесено представление. Также территориальным подразделением Роспотребнадзора в отношении юридического лица возбуждено административное дело по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

Как сообщало Накануне.RU, ранее в местной администрации заявляли, что готовы переселить жильцов многострадального общежития в другое жилье, но для этого нужно иметь регистрацию.