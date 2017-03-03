Фотомодель с розовым ранцем пропала после уроков в Новосибирске

По словам координатора «ДоброспасНовосибирск» Оксаны Курских, с тех пор школьницу никто не видел. Известно также, что перед исчезновением девочка поссорилась с родителями.

14-летнюю Евгению Ивановскую разыскивают волонтеры и полиция в Новосибирске. В последний раз девочку видели второго марта. Около 14.00 она покинула школу № 100 по адресу ул. Северная, 1, где учится в восьмом классе, и должна была отправиться на занятия в модельное агентство.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, на вид 12−14 лет, телосложение худощавое, волосы светло-русые с белыми окрашенными прядями, стрижка каре до плеч. Особые приметы: на левом локте шрам от перелома. Была одета в розовую шапку, синюю с меховым воротником куртку до пояса, синюю юбку с воланами до колен, узорчатые колготки, синие ботинки на платформе. С собой у девочки был розовый школьный ранец.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать в полицию по телефону 02, либо волонтерам «ДоброСпаса» по телефонам 8−953−887−1777 и 8−952−945−8711.

Напомним, в Новосибирске до сих пор разыскивают 15-летнего Дмитрия Гудовского. Парень ушел из дома 6 февраля за продуктами. При себе не имел ни денег, ни сотового телефона. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжаются.