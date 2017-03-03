Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Кремль прокомментировал уничтожение мемориала Немцова в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Отец Панайотова оказался алкоголиком
Наряд Пугачевой вызвал бурный восторг поклонников
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
09:20 (мск), источник: VN.RU

Фотомодель с розовым ранцем пропала после уроков в Новосибирске

14-летняя школьница пропала после занятий в Заельцовском районе Новосибирска. Девочка ушла из школы второго марта около 14.00 и должна была отправиться на занятия в модельное агентство. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

14-летнюю Евгению Ивановскую разыскивают волонтеры и полиция в Новосибирске. В последний раз девочку видели второго марта. Около 14.00 она покинула школу № 100 по адресу ул. Северная, 1, где учится в восьмом классе, и должна была отправиться на занятия в модельное агентство.

По словам координатора «ДоброспасНовосибирск» Оксаны Курских, с тех пор школьницу никто не видел. Известно также, что перед исчезновением девочка поссорилась с родителями.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, на вид 12−14 лет, телосложение худощавое, волосы светло-русые с белыми окрашенными прядями, стрижка каре до плеч. Особые приметы: на левом локте шрам от перелома. Была одета в розовую шапку, синюю с меховым воротником куртку до пояса, синюю юбку с воланами до колен, узорчатые колготки, синие ботинки на платформе. С собой у девочки был розовый школьный ранец.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать в полицию по телефону 02, либо волонтерам «ДоброСпаса» по телефонам 8−953−887−1777 и 8−952−945−8711.

Напомним, в Новосибирске до сих пор разыскивают 15-летнего Дмитрия Гудовского. Парень ушел из дома 6 февраля за продуктами. При себе не имел ни денег, ни сотового телефона. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Не нашли после пожара жителя Барабинска
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Вице-президент США пользовался личной почтой по госделам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь