Двух сотрудников автосервиса в Екатеринбурге будут судить за нападение на журналистов во время съемки видеосюжета
Екатеринбург. 3 марта.
Екатеринбург. 3 марта.
По версии следствия, у жителя Екатеринбурга произошел конфликт с сотрудниками автосервиса
28 июля 2016 года корреспондент и оператор новостей Уральской окружной телевизионной компании «Ермак», получив редакционное задание, приехали к автосервису.
В коридоре на первом этаже здания, как отмечается в сообщении, между мужчиной, который заявил о нарушениях, и заместителем директора и менеджером по работе с клиентами автосервиса, произошла драка.
Оператор и корреспондент снимали все происходящее. Один из работников автосервиса выбил из рук корреспондента микрофон. Затем замдиректор и менеджер стали вырывать из рук оператора видеокамеру, при этом они били оператора. В итоге они вырвали камеру и бросили в кабинет директора.
В результате их действий телекомпании «Ермак» был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 979 тыс. рублей, говорится в
Мужчине, который приехал вместе с журналистами, при драке сломали палец руки.
Сотрудники автосервиса обвиняются по статьям 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК РФ.
Как сообщалось, 28 июля прошлого года две съемочные группы Уральской окружной телекомпании «Ермак» в один день подверглись нападению во время съемки сюжетов.
Второй инцидент произошел в городе Артемовский. Корреспондент и телеоператор «Ермака» приехали туда для подготовки репортажа о работе частной организации, занимающейся отловом собак, но работники этой компании напали журналистов и повредили видеокамеру.
По второму инциденту дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено директору и мастеру частной организации по ч.3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением их имущества).