Двух сотрудников автосервиса в Екатеринбурге будут судить за нападение на журналистов во время съемки видеосюжета

По версии следствия, у жителя Екатеринбурга произошел конфликт с сотрудниками автосервиса из-за некачественного ремонта автомобиля. Мужчина обратился в средства массовой информации и заявил о нарушении его потребительских прав. 28 июля 2016 года корреспондент и оператор новостей Уральской окружной телевизионной компании «Ермак», получив редакционное задание, приехали к автосервису.

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В коридоре на первом этаже здания, как отмечается в сообщении, между мужчиной, который заявил о нарушениях, и заместителем директора и менеджером по работе с клиентами автосервиса, произошла драка. Оператор и корреспондент снимали все происходящее. Один из работников автосервиса выбил из рук корреспондента микрофон. Затем замдиректор и менеджер стали вырывать из рук оператора видеокамеру, при этом они били оператора. В итоге они вырвали камеру и бросили в кабинет директора. В результате их действий телекомпании «Ермак» был причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 979 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе. Мужчине, который приехал вместе с журналистами, при драке сломали палец руки.

Сотрудники автосервиса обвиняются по статьям 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистами, с повреждением их имущества), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК РФ. Как сообщалось, 28 июля прошлого года две съемочные группы Уральской окружной телекомпании «Ермак» в один день подверглись нападению во время съемки сюжетов. Второй инцидент произошел в городе Артемовский. Корреспондент и телеоператор «Ермака» приехали туда для подготовки репортажа о работе частной организации, занимающейся отловом собак, но работники этой компании напали журналистов и повредили видеокамеру.