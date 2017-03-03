В поселке Октябрьский у 86-летней пенсионерки отобрали сумку

Причастной к нападению на пенсионерку оказалась нигде не работающая и ранее судимая за кражу и мошенничество 19-летняя жительница поселка Сарс. Девушка была доставлена полицией в территориальный отдел внутренних дел.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.