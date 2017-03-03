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09:21 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Октябрьский у 86-летней пенсионерки отобрали сумку

Грабеж в отношении пожилой женщины был совершен в подъезде многоквартирного дома по ул. Куйбышева. Неизвестная отняла у пенсионерки сумку, в которой были продукты питания и деньги.

Причастной к нападению на пенсионерку оказалась нигде не работающая и ранее судимая за кражу и мошенничество 19-летняя жительница поселка Сарс. Девушка была доставлена полицией в территориальный отдел внутренних дел.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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