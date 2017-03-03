ГПК: около 500 белорусов незаконно перевозили иностранцев в Россию
При поездках в Россию с белорусской территории случайные попутчики могут стать причиной нарушения законодательства, подчеркнули в ГПК.
При поездках в Россию с белорусской территории случайные попутчики могут стать причиной нарушения законодательства, подчеркнули в ГПК.
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Порядка 500 граждан Беларуси были оштрафованы в минувшем году за незаконный провоз иностранцев без необходимых документов через границу России, сообщили Sputnik в
«Около 500 белорусов в 2016 году привлечены к административной ответственности за незаконный провоз иностранцев и лиц без гражданства через Государственную границу Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
По информации белорусских пограничников, чаще всего белорусы подвозили граждан Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Ливана. «Иностранцы таким образом пытались попасть на российскую территорию с нарушениями — без надлежащих документов», — пояснили в ГПК.
Белорусы же в этих ситуациях, пытаясь или оказать добрую услугу, или заработать, нарушали законодательство Российской Федерации. «В результате такие рядовые поездки по частным делам в соседнюю страну завершались штрафами в 1000 российских рублей (32,5 белорусских)», — добавили в Госпогранкомитете.
«Административное правонарушение может быть переквалифицировано в уголовное в случае, если правоохранители установят умысел в действиях перевозчиков — белорусов», — продолжили в ведомстве.
В связи с этим белорусские пограничники рекомендуют при поездках на территорию России «осмотрительно относиться к незнакомцам, которые просят подвезти их». Также Госпогранкомитет напомнил белорусским гражданам, которые следуют в РФ, о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
С 1 февраля директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ — Брянской, Смоленской и Псковской областях.
Как сообщил 1 марта глава МИД Беларуси Владимир Макей,