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09:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В аварии с машиной Росгвардии и «Мерседесом» никто не пострадал

В аварии с машиной Росгвардии и «Мерседесом» никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло второго марта в 12.38. Экипаж Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Челябинске, двигался по проспекту Победы в направлении улицы Салавата Юлаева на разрешающий сигнал светофора.

На перекрестке улиц Чичерина и проспекта Победы автомобиль марки «Мерседес GL350», движущейся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив служебный автомобиль Росгвардии, совершил поворот налево на улицу Чичерина. В результате чего и произошло ДТП.

«Автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

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