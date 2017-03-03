В аварии с машиной Росгвардии и «Мерседесом» никто не пострадал

ДТП произошло второго марта в 12.38. Экипаж Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Челябинске, двигался по проспекту Победы в направлении улицы Салавата Юлаева на разрешающий сигнал светофора.

На перекрестке улиц Чичерина и проспекта Победы автомобиль марки «Мерседес GL350», движущейся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив служебный автомобиль Росгвардии, совершил поворот налево на улицу Чичерина. В результате чего и произошло ДТП.