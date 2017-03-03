ВМС назвали имя морского пехотинца, который погиб на Донбассе
При выполнении задания погиб младший сержант Александр Вознюк.
При выполнении задания погиб младший сержант Александр Вознюк.
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«Украина потеряла еще одного своего верного сына. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погиб наш боевой побратим — младший сержант Вознюк Александр Олегович. Командование, весь личный состав
Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский боец, 15 ранены.