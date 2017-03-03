ВМС назвали имя морского пехотинца, который погиб на Донбассе

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Facebook.

«Украина потеряла еще одного своего верного сына. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погиб наш боевой побратим — младший сержант Вознюк Александр Олегович. Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, сослуживцы глубоко скорбят и соболезнуют родным и близким погибшего морского пехотинца», — говорится в сообщении.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский боец, 15 ранены.