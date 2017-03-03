Главу Каменского МО в Приангарье осудили за покупку автомобиля на бюджетные деньги
Чиновник незаконно перевел из бюджета свыше 440 тысяч рублей.
Чиновник незаконно перевел из бюджета свыше 440 тысяч рублей.
Нижнеудинский городской суд оштрафовал на 130 тысяч рублей главу Каменского муниципального образования в Иркутской области за превышение полномочий. Чиновник заключил муниципальный контракт на поставку автомобиля для администрации и незаконно перевел из бюджета 443,5 тысячи рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Судом установлено, что злоумышленник заключил муниципальный контракт с ООО «Группа АвтоГранд» на поставку автомобиля марки Chevrolet Niva для администрации Каменского муниципального образования, подписал без фактического исполнения контракта товарную накладную и незаконно перевел из бюджета денежные средства в сумме 443,5 тысячи рублей.
«Однако, ООО “Группа АвтоГранд” условия контракта не выполнило, автомобиль администрации не поставило, тем самым злоумышленник своими действиями причинил существенный ущерб бюджету Каменского муниципального образования», — отметили в ведомстве.
Приговором Нижнеудинского городского суда глава Каменского муниципального образования признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 130 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.