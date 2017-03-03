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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главу Каменского МО в Приангарье осудили за покупку автомобиля на бюджетные деньги

Чиновник незаконно перевел из бюджета свыше 440 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Нижнеудинский городской суд оштрафовал на 130 тысяч рублей главу Каменского муниципального образования в Иркутской области за превышение полномочий. Чиновник заключил муниципальный контракт на поставку автомобиля для администрации и незаконно перевел из бюджета 443,5 тысячи рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что злоумышленник заключил муниципальный контракт с ООО «Группа АвтоГранд» на поставку автомобиля марки Chevrolet Niva для администрации Каменского муниципального образования, подписал без фактического исполнения контракта товарную накладную и незаконно перевел из бюджета денежные средства в сумме 443,5 тысячи рублей.

«Однако, ООО “Группа АвтоГранд” условия контракта не выполнило, автомобиль администрации не поставило, тем самым злоумышленник своими действиями причинил существенный ущерб бюджету Каменского муниципального образования», — отметили в ведомстве.

Приговором Нижнеудинского городского суда глава Каменского муниципального образования признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 130 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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