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09:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге грабитель с собакой отобрал у прохожего деньги, одежду и телефон

В Екатеринбурге «по горячим следам» задержали подозреваемого в уличном грабеже. Для этого злоумышленник использовал собаку.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все произошло вечером 1 марта напротив дома № 26 на улице Завокзальной: неизвестный, используя собаку в качестве оружия, под угрозой насилия открыто похитил у прохожего сотовый телефон, куртку и деньги. Ущерб превысил три тыс. руб. После этого потерпевший подбежал к дежурившим неподалеку госавтоинспекторам и рассказал, что несколькими минутами ранее его ограбил неизвестный с собакой, сообщил приметы нападавшего и показал место преступления.

Стражи порядка незамедлительно передали информацию в дежурную часть и приступили к розыску предполагаемого злоумышленника. Очень скоро им удалось выйти на его след: при виде сотрудников в форме мужчина попытался скрыться и избавиться от похищенного, но не успел. Полицейские настигли беглеца и доставили в территориальный отдел для разбирательств.

«Задержанным оказался 36-летний неработающий и ранее судимый бездомный местный житель. Подозреваемый при проведении очной ставки был опознан потерпевшим. Мужчина сознался в содеянном. Задержанный также признался полицейским, что на подобный криминальный шаг он пошел, находясь в неадекватном состоянии под воздействием алкоголя. Злоумышленник не успел сбыть “трофей”, похищенные вещи и деньги изъяты и возвращены законному владельцу», — рассказали в МВД.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.

«У полиции есть все основания полагать, что данные преступные эпизоды — не единственные на счету подозреваемого. Всех, кто мог пострадать от действий данного гражданина, просим обращаться в отдел полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу по телефонам: (343) 356−42−11 (дежурная часть) или 02», — добавили в ведомстве.

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